Edit : ajout de précisions + typo

Story Time

Je me suis amusée à installer Linux sur une clef USB depuis une clef USB hier soir (je voulais tester la dernière Mint puisque celle que j'ai a déjà deux ans).

Comme le PC du boulot est sous Windows 10 et que le disque n'est apparemment pas chiffré (erreur c'était le cas), je me dis que j'allais installer un OS en parallèle sur une clef USB et booter l'USB quand je souhaiterais travailler avec plus de confort (au passage, vive les webapps, une merveille pour faciliter la transition).

Sauf que...

Bien que j'ai désactivé la prise en charge de la partition EFI de Windows, bien que j'en ai créée une sur ma clef USB, bien que j'ai dit à Mint d'installer Grub sur ma clef USB... La partoche /efi de OuinOuin a quand même été altérée... #FacePalm

Ajouter un zeste de "Secure Boot" (qui n'a de secure que le nom) et Windows refuse de démarrer sans la revovery key de BitLocker...

Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'une entrée "ubuntu" s'est glissée dans la partoche /efi de OuinOuin.

Cependant... Je peux quand même booter sur ma clef USB en bootant d'abord sur le disque dur puisque Grub y a été installé et choisir l'option "Linux Mint Cinnamon" (qui pointe vers le "/" sur ma clef USB) #SecondFacePalm

Comment s'en sortir sans se faire démasquer par le support ? (je suis un criminelle, hu hu)

Assez facile en fait (faire tout ce qui suit en tant que root si vous n'avez pas sudo).

1) Afficher tout le contenu de la partition EFI/UEFI

sudo efibootmgr -v

La ligne qui nous intéresse est celle-là :

bootOrder: 0000,0001,000A,0003,0004,0005,000F,0007,0006

2) Modifier la ligne bootOrder et remettre l'ID de la partition Windows en début de ligne

Pour moi cela consistait à intervertir les deux premiers ID (Windows ayant 0001 et Mint 0000).

sudo efibootmgr -o 0001,0000,000A,0003,0004,0005,000F,0007,0006

3) Supprimer l'entrée Ubuntu/Mint

sudo efibootmgr -b 0000 -B

Reboot and enjoy